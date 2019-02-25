В Барнауле осудили бывшего начальника отдела полиции за незаконную прослушку телефона бизнесмена

Бывшего начальника отдела полиции № 2 по Индустриальному району осудили по статье о нарушении тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщил краевой Следком.

Вместе с бывшим полицейским осужден 36-летний барнаулец за нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан и за покушение на мошенничество, направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Но последнее преступление не было доведено до конца по не зависящим от осужденного обстоятельствам.

Как установили следствие и суд, в 2018 году житель Барнаула пообещал одному из руководителей коммерческой организации незаконно получить информацию о телефонных соединениях его делового партнера.

За помощью этот человек обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальном району, попросив дать ему сведения о телефонных соединениях гражданина. Полицейский передал интересующую информацию своему знакомому.

Однако довести преступный умысел барнаульцу не удалось. Когда он пришел к своему «клиенту», чтобы получить 50 тысяч рублей за указанную услугу, мужчину задержали оперативники краевого УФСБ.

Суд принял во внимание полное признание вины подсудимыми и назначил бывшему полицейскому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, а его знакомому — 140 тысяч рублей. С учетом отбытого времени содержания под стражей осужденным назначили наказание в виде штрафа 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.