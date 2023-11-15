15 ноября
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Происшествия

В Барнауле осудили бизнесмена за кражу денег у директора дворца спорта "Динамо"

В Барнауле осудили 44-летнего бизнесмена за кражу денег директора Ледового дворца спорта "Динамо", сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Задержание мошенника в Барнауле.
Задержание мошенника в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Известно, что летом мужчина ввел в заблуждение директора "Ледовый дворец спорта "Динамо". чтобы тот дал взятку в 800 тыс. рублей сотруднику "Барнаульского водоканала". Это нужно было для того, чтобы уменьшить плату за самовольное потребление воды.

Директор знал о наказании, которое может последовать и тогда восьмого августа 400 тыс. рублей передавал предприниматель, где его задержали с поличным сотрудники ФСБ.

Бизнесмену назначили лишение свободы на два года условно с испытательным сроком в два года.

Напомним, что в Барнауле подозревали предпринимателя в совершении мошенничества.

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