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Происшествия

В Барнауле будут судить инженера за то, что подросток лишился рук

Следователи завершили расследование дела бывшего главного инженера районных электросетей, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает СУ СКР по региону. По версии следствия, именно он виновен в том, что в 2017 году барнаулец Ярослав Шишов лишился обеих рук.

Бионические протезы.
Бионические протезы.
altapress.ru

Как сообщает Следком, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности и своевременно не выявил провес проводов ниже трёх метров над тепловыми сетями. В результате вечером 9 июня 2017 года в пригородном поселке «Спутник» 16-летний мальчик Ярослав Шишов, сняв с дерева котенка и проходя по металлической трубе, ведущей от дерева к заброшенной бойлерной, задел руками провода линии электропередачи.

Из-за удара током подросток лишился рук до середины предплечий. Сейчас Ярослав Шишов живет с протезами.

В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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