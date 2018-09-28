В Барнауле осудили водителя трамвая за тяжкий вред здоровью пассажира

В Барнауле осудили водителя трамвая за травмы пассажирки, выпавшей на дорогу, сообщает краевая прокуратура. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к одному году ограничения свободы.

Инцидент произошел 19 февраля этого года. Следствие установило, что женщина, управляя трамваем № 1, ехала по улице Попова. После остановки «Детская городская больница» она начала движение, не убедившись, что все пассажиры закончили выходить из вагона и не закрыв двери вагона до конца. В результате не успевшая выйти пенсионерка выпала из движущегося трамвая на дорогу и получила травмы, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Также в прокуратура уточнили, что вагон трамвая был технически исправен.

В итоге суд приговорил водителя к одному году ограничения свободы.