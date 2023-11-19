В Барнауле от урагана пострадали люди

Как сообщает "Инцидент Барнаул", жительница поселка Центральный сражалась с ветром за крышу своего дома, но проиграла.
Смерть наступила до приезда скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве.
Еще одну уроженку Барнаула ударило рекламным щитом, пострадавшая была доставлена в БСМП с закрытым переломом ребер и черепно-мозговой травмой.
В медорганизацию также попал мужчина после удара оторванной подъемной корзиной спецавтомобиля.
В Минздраве также сообщили о доставленных женщинах 65-ти и 70-ти лет. Одна из них получила травму бедра от удара подъездной двери, вторая упала из-за порыва ветра и получила травмы.
Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке на женщину упал рекламный баннер.