19 ноября
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Происшествия

В Барнауле от урагана пострадали люди

На данный момент Минздрав сообщает о одной погибшей и четырех пострадавших от сильных порывов ветра в городе.

Больница. Капельница.
Больница. Капельница.
pexels.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", жительница поселка Центральный сражалась с ветром за крышу своего дома, но проиграла.

Смерть наступила до приезда скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве.

Еще одну уроженку Барнаула ударило рекламным щитом, пострадавшая была доставлена в БСМП с закрытым переломом ребер и черепно-мозговой травмой.

В медорганизацию также попал мужчина после удара оторванной подъемной корзиной спецавтомобиля.

В Минздраве также сообщили о доставленных женщинах 65-ти и 70-ти лет. Одна из них получила травму бедра от удара подъездной двери, вторая упала из-за порыва ветра и получила травмы.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке на женщину упал рекламный баннер.

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