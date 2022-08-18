В Барнауле отец после недели побоев приковал ребенка цепью к гире

Отец 11-летнего сына в качестве «воспитательной меры» приковал ребенка к гире, сообщают в Telegram-канале « Unusual Crimes Barnaul ».

36-летний мужчина избил сына за незапертую входную дверь. После этого он за ногу пристегнул его на собачью цепь к 24-килограммовой гире, повесил замок и ушел.

Мальчик позвонил знакомой, которая связалась с его бабушкой. Женщина обратилась в полицию. Когда правоохранители приехали, то обнаружили мальчика с многочисленными синяками на теле.

Подростка отправили в больницу. У него выявили сотрясение мозга, ссадины на руках и спине, а также след от цепи на ноге.

Выяснилось, что недавно отец избил сына резиновым шлангом за поход на реку без разрешения.

По словам мальчика, его били несколько раз в неделю. В ход шло все: от табуретки до провода от мультиварки.

Отмечется, что мать знала о происходящем и вместе с супругом перевела мальчика на «хлеб и воду». Нормально он не ел несколько недель.

Полиция в отношении родителей возбудила уголовное дело по ст.156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее воспитательница детского сада привязала ребенка скотчем к кровати.