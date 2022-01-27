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Происшествия

В Барнауле парень и девушка пострадали в перевернувшейся на лесном шоссе Lada Priora

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира отечественного авто, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле перевернулась Lada Priora.
В Барнауле перевернулась Lada Priora.
vk.com/barneos22.

ДТП произошло с участием одного автомобиля — Lada Priora, которая перевернулась на крышу.

«Пострадавшие были. Парень на земле лежал, девушка вся в крови на остановке сидела», — рассказала очевидица

Как сообщили в барнаульской ГИБДД, в машине находились три человека — водитель и два пассажира.

«Водитель 1996 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Травмы получили два пассажира: мужчина и женщина 1997 года рождения. Пострадавших доставили в медучреждение», — рассказали в ведомстве.

В паблике «Барнаул 22» уточнили, что автомобиль на большой скорости пошел на обгон и вылетел на забор.


Ранее на шоссе Ленточный Бор машину разорвало на части в результате ДТП.

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