В Барнауле парень лишился 10 тысяч рублей, покупая билеты на концерт через фейковый сайт

По словам пострадавшего, он познакомился с женщиной на сайте знакомств. Она, не долго думая, предложила продолжить общение вживую и сходить на концерт. После чего девушка скинула ссылку для оплаты билета, однако сайт оказался фишинговым, сообщает "Инцидент Барнаул".

Когда молодой человек внес данные банковской карты, списалось три тысячи рублей. После этого сайт стал выдавать неизвестную ошибку. В открывшемся окне заявитель написал оператору сайта, который пояснил, что необходимо сделать возврат денежных средств. Для того, чтобы вернуть средства, его попросили перейти по ссылке, в этот раз списание средств тоже не обошло стороной.

Когда парень понял, что его обманывают, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у россиянина украли миллион евро из банковской ячейки.

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