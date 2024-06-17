17 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

В Барнауле парень лишился 10 тысяч рублей, покупая билеты на концерт через фейковый сайт

По словам пострадавшего, он познакомился с женщиной на сайте знакомств. Она, не долго думая, предложила продолжить общение вживую и сходить на концерт. После чего девушка скинула ссылку для оплаты билета, однако сайт оказался фишинговым, сообщает "Инцидент Барнаул".

Деньги.
Деньги.
Unsplash

Когда молодой человек внес данные банковской карты, списалось три тысячи рублей. После этого сайт стал выдавать неизвестную ошибку. В открывшемся окне заявитель написал оператору сайта, который пояснил, что необходимо сделать возврат денежных средств. Для того, чтобы вернуть средства, его попросили перейти по ссылке, в этот раз списание средств тоже не обошло стороной.

Когда парень понял, что его обманывают, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у россиянина украли миллион евро из банковской ячейки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и эстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость