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Происшествия

В Барнауле пассажирку автобуса довели до больницы

Жительница Барнаула пожаловалась на некорректное поведение водителя автобуса, из-за чего пострадала 61-летняя женщина. Историю опубликовали в «Инцидент Барнаул».

В автобусе пострадала пассажирка.
В автобусе пострадала пассажирка.
"Инцидент Барнаул"

23 сентября водитель автобуса № 53 отъехал с остановки на медуниверситете с открытыми дверям, а потом зажал в них женщину.

«Тронулся с открытыми дверями и не заметил, когда закрывал двери на ходу зажал бабушку, когда пассажиры закричали, он дал по тормозам так, что моя мама даже держась за поручень с конца автобуса пролетела через весь автобус и оказалась впереди», — описывает женщина.

В итоге на место вызвали полицию и скорую помощь. Водитель и кондуктор не принесли извинений, более того, по словам женщины, сами предъявляли претензии.

Ранее в соцсетях сообщали о вопиющем поведении водителя маршрута № 47.

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