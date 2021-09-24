В Барнауле пассажирку автобуса довели до больницы

23 сентября водитель автобуса № 53 отъехал с остановки на медуниверситете с открытыми дверям, а потом зажал в них женщину.

«Тронулся с открытыми дверями и не заметил, когда закрывал двери на ходу зажал бабушку, когда пассажиры закричали, он дал по тормозам так, что моя мама даже держась за поручень с конца автобуса пролетела через весь автобус и оказалась впереди», — описывает женщина.

В итоге на место вызвали полицию и скорую помощь. Водитель и кондуктор не принесли извинений, более того, по словам женщины, сами предъявляли претензии.

Ранее в соцсетях сообщали о вопиющем поведении водителя маршрута № 47.