14 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жительницу Барнаула дважды напугал руливший одним локтем маршрутчик

В интернет-сообществе «Барнаул 22» пожаловались на водителя маршрутки, который несколько раз «нарушил правила дорожного движения».

ДТП с маршруткой в Барнауле.
ДТП с маршруткой в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Жительница Барнаула сообщила, что ее возмутило вопиющее поведение водителя маршрута № 47.

«Водитель несколько раз нарушил правила. Сначала он высадил пассажиров на остановке в левом крайнем ряду, люди выходили прямо на проезжую часть. На вопрос „почему не на остановке“ он ответил, что в час пик туда не заезжает», — рассказала женщина.

После, продолжила горожанка, водитель выехал на встречную полосу и едва не произошло лобовое столкновение с автомобилем.

Вновь испытала страх жительница Барнаула, когда маршрутчик решил пообщаться по телефону.

«Начал говорить по телефону и держал руль локтем второй руки. Очень страшно, что такой человек вообще перевозит людей», — рассказала подписчица паблика.

Ранее в Барнауле пожаловались на водителя маршрутки, назвавшего дураком дедушку и пообещавшего его пережить.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость