В Барнауле водитель маршрутки назвал дураком дедушку с тросточкой и пообещал его пережить

По словам женщины, инцидент произошел в микроавтобусе маршрута № 121.

«Дедушка с тростью сел на остановке «Новосиликатный», предложил водителю взять с него оплату за проезд сразу и указал на какой остановке ему нужно будет выйти. На что водитель грубо ответил: «Там и отдашь!». Дедуля сел на сиденье. Едем. Водитель делает остановку на «Диспетчерской». Дедушка говорит: «Мне нужно на «Электросетях» (это остановка в поселке Октябрьском). В ответ водитель говорит: «Да ты еще и дурак!»», — рассказала очевидица.

После этого, по ее словам, дедушка замолчал, а у нее самой «волосы дыбом встали» от такого общения.

«Водитель делает остановку на «Электросетях», дедушка подает оплату и спокойным голосом ему говорит: «Дай Бог вам дожить до моих лет и чтобы вас никто дураком не называл и не оскорблял». Начал выходить, а водитель в спину дедушке кричит: «Да еще переживу тебя!». Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Водитель тоже не молод, но кто ему дает право себя так вести, тем более с пожилым человеком!» — возмущается жительница Барнаула.

Женщина сфотографировала водителя и номер транспорта. В комментариях к записи отметили, что «мужик теперь звезда маршрута № 121».

Ранее в Новосибирске люди наблюдали, как водители маршруток отказались везти мужчину без ног — он к ним полз, а они уезжали.