В Барнауле пациенты детской инфекционной больницы жалуются на ротавирус

По словам одной из женщин, к болезни, c которой она поступила с ребенком, добавилась и новая инфекция.

«Сначала мне стало плохо, потом на утро ребенку — у меня рвота и понос и у ребенка двукратная рвота и понос. Правила гигиены никто не отменял, меньше по коридорам ходить нужно, мыть руки», — отметила жительница Барнаула.

В региональном Минздраве сообщили, что в больнице строго соблюдают санитарно-противоэпидемический режим — больных распределяют так, чтобы новые пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими. В ведомстве также добавили, что сегодня в учреждении проведут проверку.

Журналисты сообщали, что полтора месяца назад другие пациенты, находясь в клинике, подцепили ротавирусную инфекцию. Тогда испугавшись за здоровье своего ребенка, одна из горожанок написала отказную и отправилась долечивать пневмонию сыну амбулаторно.

Напомним, в январе барнаульские мамы пожаловались на ужасное состояние детской инфекционной больницы. Тогда в пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что бывшую городскую детскую больницу № 2 отремонтируют. На ремонт инфекционного стационара выделили около 50 млн рублей из краевого бюджета.