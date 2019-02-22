Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 февраля -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле пациенты детской инфекционной больницы жалуются на ротавирус

Родители пациентов детской инфекционной больницы № 2 заявили, что подхватили там ротавирус, пишут «Наши новости».

Как уберечь ребенка от ОРВИ?
Как уберечь ребенка от ОРВИ?
СС0.

По словам одной из женщин, к болезни, c которой она поступила с ребенком, добавилась и новая инфекция.

«Сначала мне стало плохо, потом на утро ребенку — у меня рвота и понос и у ребенка двукратная рвота и понос. Правила гигиены никто не отменял, меньше по коридорам ходить нужно, мыть руки», — отметила жительница Барнаула.

В региональном Минздраве сообщили, что в больнице строго соблюдают санитарно-противоэпидемический режим — больных распределяют так, чтобы новые пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими. В ведомстве также добавили, что сегодня в учреждении проведут проверку.

Журналисты сообщали, что полтора месяца назад другие пациенты, находясь в клинике, подцепили ротавирусную инфекцию. Тогда испугавшись за здоровье своего ребенка, одна из горожанок написала отказную и отправилась долечивать пневмонию сыну амбулаторно.

Напомним, в январе барнаульские мамы пожаловались на ужасное состояние детской инфекционной больницы. Тогда в пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что бывшую городскую детскую больницу № 2 отремонтируют. На ремонт инфекционного стационара выделили около 50 млн рублей из краевого бюджета.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость