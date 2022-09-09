В Барнауле пенсионеры подрались с подростками на детской площадке

В Барнауле произошла драка на детской площадке между пожилыми людьми и подростками.

Ссора с рукоприкладством случилась вечером 6 сентября в одном из дворов Барнаула по ул. Монтажников. Пожилая женщина подошла к подростку, который сидел на качелях, и что-то ему сказала. На это парень вспылил и обложил матом старушку.

Однако пенсионерка оказалась не промах и заступилась за себя еще более нецензурно. Подросток такого не ожидал, соскочил с качелей и начал орать на женщину. в ответ на это он получил от нее пощечину.

После этого на детской площадке появился мужчина, который заступился за боевую старушку. Между мужчиной и подростками завязалась драка. Чем она кончилась — неизвестно.

Ранее устроили драку на кухне сотрудники ресторана «Вкусно — и точка».