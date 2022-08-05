8 августа
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Происшествия

Устроили драку на кухне сотрудники ресторана «Вкусно — и точка»

Сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» в московском Новогиреево подрались на кухне заведения.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

«В причинах конфликта разбираются менеджеры, проводится проверка», — сообщила Газете.Ru представитель пресс-службы «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова.

Один из сотрудников ресторана с кулаками набросился на коллегу и попытался ударить его в лицо.

Драку пришлось разнимать менеджеру заведения.

Причины конфликта не уточняются.

О сети

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открылась в России 12 июня, заменив ушедшую сеть ресторанов McDonald’s.

Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы — два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

Логотип ресторана &quot;Вкусно и точка&quot;
Логотип ресторана «Вкусно и точка»
vk.com/vkusno_itochka

Ранее сообщалось, что у барнаульского ресторана «Вкусно и точка» появилась новая вывеска.

В Барнауле общепит «Вкусно и точка» на месте ушедшего «Макдоналдса» появился в конце июня. А Первый «Макдак» в краевой столице открылся в 2016 году ТЦ «Лето».

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