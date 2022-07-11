У барнаульского ресторана «Вкусно и точка» появилась новая вывеска

Новую вывеску заметил amic.ru — по сообщению СМИ, логотип «Вкусно и точка» появился спустя месяц после открытия самого заведения.
Напомним, в Барнауле общепит «Вкусно и точка» на месте ушедшего «Макдоналдса» появился в конце июня.
Первый «Макдак» в краевой столице открылся в 2016 году ТЦ «Лето».
Закрытие «Макдоналдс» в России его гендиректор Крис Кемпчински объяснил невозможностью «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».