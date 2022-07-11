11 июля
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Жизнь

У барнаульского ресторана «Вкусно и точка» появилась новая вывеска

В Барнауле в ТЦ «Лето» обновили вывеску бывшего ресторана «Макдоналдс». Теперь там красуется логотип сети «Вкусно и точка» — красный круг и две оранжевые палочки на зеленом фоне.

Логотип ресторана "Вкусно и точка"
Логотип ресторана "Вкусно и точка"
vk.com/vkusno_itochka

Новую вывеску заметил amic.ru — по сообщению СМИ, логотип «Вкусно и точка» появился спустя месяц после открытия самого заведения.

Напомним, в Барнауле общепит «Вкусно и точка» на месте ушедшего «Макдоналдса» появился в конце июня.

Первый «Макдак» в краевой столице открылся в 2016 году ТЦ «Лето».

Закрытие «Макдоналдс» в России его гендиректор Крис Кемпчински объяснил невозможностью «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».

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