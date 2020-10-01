В Барнауле пенсионерка отказалась платить и избила таксиста сумкой

Со слов очевидицы, женщина была в нетрезвом состоянии и не хотела платить за проезд водителю такси.

«Вместо этого она кидалась на него и материла. При этом она призывала своего знакомого вообще убить таксиста, так как он был другой национальности. Перед этим она сидела в машине и долгое время не выходила, мужчина минут 30 уговаривал ее», — передает слова свидетельницы группа «Инцидент Барнаул».