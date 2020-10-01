Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле пенсионерка отказалась платить и избила таксиста сумкой

Жительница Барнаула отказалась платить таксисту и стала избивать сумкой сначала машину, а потом и самого водителя. Инцидент на видео сняла жительница дома на ул. Попова, под окнами которого все происходило.

Пенсионерка избила таксиста сумкой.
Пенсионерка избила таксиста сумкой.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Со слов очевидицы, женщина была в нетрезвом состоянии и не хотела платить за проезд водителю такси.

«Вместо этого она кидалась на него и материла. При этом она призывала своего знакомого вообще убить таксиста, так как он был другой национальности. Перед этим она сидела в машине и долгое время не выходила, мужчина минут 30 уговаривал ее», — передает слова свидетельницы группа «Инцидент Барнаул».

Судя по опубликованному видео, водитель после перепалки уехал без денег.

Ранее в Барнауле на парковке мужчина ударил незнакомую ему девушку, потом сел в свой автомобиль и уехал.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость