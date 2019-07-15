В Барнауле пенсионерка похитила телефон в торговом центре

Женщина забыла телефон на полке в магазине, а когда вернулась, гаджета уже не было. На место приехала следственно-оперативная группа, которая допросила свидетелей, персонал, изучила записи с камер.
Правоохранители заподозрили пожилую женщину. Ее задержали, и пенсионерка призналась в содеянном. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Полиция напоминает, что для сохранности личных вещей от преступных посягательств необходимо соблюдать правила:
- не рекомендуется носить мобильный телефон, кошельки в открытых карманах одежды;
- сумку всегда надо держать в поле зрения, перед собой и носить ее так, чтобы вы могли видеть бегунок на молнии или замок, легко открывающиеся замки ручной клади разворачивайте в свою сторону;
- не забывайте и не оставляйте без присмотра свои личные вещи.
Если преступление все же произошло, нужно немедленно сообщить в полицию по телефонам: 02 (112 — с мобильного), 391−645 (круглосуточно).
Ранее в Рубцовске полицейские задержали мужчину, который «позировал» перед камерами видеонаблюдения и совершил кражу.