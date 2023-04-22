В Барнауле пенсионерка установила приложение по просьбе мошенников и лишилась денег

Телефонные мошенники вынудили пенсионерку из Барнаула скачать приложение и похитили деньги со счета, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как рассказала пенсионерка, через мессенджер ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей банка.

В результате разговора незнакомка перевела звонок якобы в службу безопасности банка, разговор с пожилой женщиной продолжил мужчина.

Он сказал, что пенсионерке необходимо установить на телефон двухфакторную защиту от мошеннических действий.

Под диктовку афериста пенсионерка установила приложение. В результате с ее банковского счета украли 44 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ранее пенсионерке из Барнаула вернули 9 млн рублей, которые она отправила мошенникам.