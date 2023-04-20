20 апреля
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Жизнь

Пенсионерке из Барнаула вернули 9 млн рублей, которые она отправила мошенникам

Телефонные аферисты терроризировали 68-летнюю жительницу Барнаула больше месяца, сообщают «Вести Алтай».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Неизвестные названивали женщине и поочередно представлялись сотрудниками банка, полицейскими и сотрудниками ФСБ.

Мошенники всеми силами уверяли горожанку, что ее накопления под угрозой, и деньги нужно срочно перевести на безопасные счета, которыми на самом деле владели преступники.

Сначала пенсионерка отправила им все имеющиеся средства — около 600 тыс. руб.

Но аферисты вошли во вкус, и уже через несколько дней жертва под давлением продала дом за 9 млн рублей, которые также перевела мошенникам.

Отправленные деньги удалось блокировать после своевременного обращения в полицию бдительных родственников.

Правоохранители сумели вернуть около 90% суммы — часть, которую злоумышленники не успели перевести на другие счета или обналичить.

Ранее стало известно, что мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков.

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