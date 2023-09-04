В Барнауле под мостом столкнулись трактор и автомобиль

Трактор перевернулся, у автомобиля повреждена передняя часть.
Обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей.
В Барнауле на улице Мамонтова произошло ДТП – столкнулись Lada Largus и трактор, сообщает "Инцидент Барнаул".
Трактор перевернулся, у автомобиля повреждена передняя часть.
Обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей.
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