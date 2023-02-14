14 февраля
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Происшествия

В Барнауле подростки подожгли многоквартирный дом

Подростки вечером 13 февраля подожгли вещи, которые лежали возле подъезда. Пламя перенеслось на дом. Об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент Барнаул».

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
https://pxhere.com

Пожар устроили в 17:00 по адресу Малахова 29.

По словам очевидицы, на подростков написали несколько заявлений в полицию.

«Страшно подумать, что они будут творить, если это останется безнаказанным. Родителей необходимо привлечь к воспитанию этих детей, к надзору за ними.» — написала она.



Быстрые действия жильца дома и подоспевшего ему на помощь прохожего помогли предотвратить крупный пожар. Пламя добралось до второго этажа.

Они же задержали хулиганов и передали правоохранителям.

По словам подписчицы, до приезда полиции и родителей дети нецензурно выражались и были уверены в своей безнаказанности.

Ранее в полиции рассказали о спасении 15-летнего подростка, который залез на башенный кран в Барнауле.

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