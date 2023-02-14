В Барнауле подростки подожгли многоквартирный дом

Пожар устроили в 17:00 по адресу Малахова 29.
По словам очевидицы, на подростков написали несколько заявлений в полицию.
«Страшно подумать, что они будут творить, если это останется безнаказанным. Родителей необходимо привлечь к воспитанию этих детей, к надзору за ними.» — написала она.
Быстрые действия жильца дома и подоспевшего ему на помощь прохожего помогли предотвратить крупный пожар. Пламя добралось до второго этажа.
Они же задержали хулиганов и передали правоохранителям.
По словам подписчицы, до приезда полиции и родителей дети нецензурно выражались и были уверены в своей безнаказанности.
Ранее в полиции рассказали о спасении 15-летнего подростка, который залез на башенный кран в Барнауле.