В Барнауле подростки подожгли многоквартирный дом

Подростки вечером 13 февраля подожгли вещи, которые лежали возле подъезда. Пламя перенеслось на дом. Об этом сообщила подписчица сообщества « Инцидент Барнаул ».

Пожар устроили в 17:00 по адресу Малахова 29.

По словам очевидицы, на подростков написали несколько заявлений в полицию.

«Страшно подумать, что они будут творить, если это останется безнаказанным. Родителей необходимо привлечь к воспитанию этих детей, к надзору за ними.» — написала она.





Быстрые действия жильца дома и подоспевшего ему на помощь прохожего помогли предотвратить крупный пожар. Пламя добралось до второго этажа.

Они же задержали хулиганов и передали правоохранителям.

По словам подписчицы, до приезда полиции и родителей дети нецензурно выражались и были уверены в своей безнаказанности.

Ранее в полиции рассказали о спасении 15-летнего подростка, который залез на башенный кран в Барнауле.