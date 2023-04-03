В Барнауле подростки в балаклавах угрожали детям ножом и вымогали у них деньги

Это произошло 1 апреля в закрытом дворе на детской площадке, сообщает группа ВКонтакте «Подслушано Барнаул».

Подростки в балаклавах пугают детей на детской площадке.

Жители микрорайона Дружный пожаловались на угрозы их детям. По их словам, подростки надели балаклавы и целенаправленно направились пугать детей.

Как выяснилось, такая же ситуация произошла в нескольких соседних дворах. Дети рассказали родителям, что подростки требовали у них деньги или телефоны.

«Если кто-то еще пострадал от малолетних преступников, давайте писать коллективную жалобу», — добавили родители напуганных детей.

Прокуратура и региональный следственный комитет уже начали проверки, сообщили в следственном комитете Алтайского края.

Ранее одетые в балаклавы подростки пытались ограбить магазин, а потом угнали машину.