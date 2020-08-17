В Барнауле покупательница обматерила директора магазина за просьбу надеть маску, возбуждено дело

Покупательница не стала надевать маску, а на требования ответила грубыми нецензурными оскорблениями в адрес директора. Та не растерялась и пошла в правоохранительные органы.
Прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Материалы передали мировому судье для рассмотрения по существу.
По этой статье нарушителю грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Ранее в Барнауле таксист отказался везти пассажирку, которая была в маске. Водитель упорно заявлял, что никакого масочного режима нет.