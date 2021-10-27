В Барнауле полмашины разнесло из-за вылетевшего на встречку водителя

Пострадавший автомобиль двигался по шоссе в сторону поселка Южный.
«Со встречной полосы водитель другого авто выехал через две сплошные и напугал водителя разбитого авто», — рассказал очевидец происшествия.
Легковушка начала вилять, задела грузовик и влетела в отбойник. В машине находились два человека — мужчина и женщина.
«Девушка целая, мужчину вытащили, лежал на асфальте», — отметили в паблике «В курсе 22».
Примечательно, что в момент ДТП мимо проезжала скорая помощь, так что буквально через минуту пострадавшим оказывали помощь.
Ранее в Барнауле иномарка впечаталась в маршрутку и лишилась двери.