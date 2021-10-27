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Происшествия

В Барнауле полмашины разнесло из-за вылетевшего на встречку водителя

На шоссе Ленточный бор произошло ДТП с участием легковушки, грузовика, отбойника и неизвестного водителя, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле.
ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле.
vk.com/incident22.

Пострадавший автомобиль двигался по шоссе в сторону поселка Южный.

«Со встречной полосы водитель другого авто выехал через две сплошные и напугал водителя разбитого авто», — рассказал очевидец происшествия.

Легковушка начала вилять, задела грузовик и влетела в отбойник. В машине находились два человека — мужчина и женщина.

«Девушка целая, мужчину вытащили, лежал на асфальте», — отметили в паблике «В курсе 22».

Примечательно, что в момент ДТП мимо проезжала скорая помощь, так что буквально через минуту пострадавшим оказывали помощь.

Ранее в Барнауле иномарка впечаталась в маршрутку и лишилась двери.

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