Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле поломанные ветром ветки деревьев разбили автомобиль

Сильный ветер в Барнауле 28 октября продолжает ломать деревья. Упавшие ветки серьезно повредили стоявший на парковке автомобиль, сообщили горожане в группе Barnaul22.

Разбитое стекло.
Разбитое стекло.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Большая ветка отломилась от дерева в районе пересечения ул. Смирнова и Горно-Алтайской.

Также упавшее дерево перегородило проезд на ул. Георгия Исакова, 202.

Упавшее дерево.
Упавшее дерево.
«Инцидент Барнаул»

Ранее ветер разметал лавочки на пр. Ленина и оторвал часть буквы с вывески «Ашана».

Непогода продолжится и 29 октября. Синоптики продлили штормовой прогноз. В крае сохранится усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с, в отдельных районах дожди.

В Барнауле 29 октября ночью ожидается временами небольшой дождь, в течение всех суток будет ветер 9−14 м/с, порывы до 16−21 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость