В Барнауле поломанные ветром ветки деревьев разбили автомобиль

Большая ветка отломилась от дерева в районе пересечения ул. Смирнова и Горно-Алтайской.
Также упавшее дерево перегородило проезд на ул. Георгия Исакова, 202.
Ранее ветер разметал лавочки на пр. Ленина и оторвал часть буквы с вывески «Ашана».
Непогода продолжится и 29 октября. Синоптики продлили штормовой прогноз. В крае сохранится усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с, в отдельных районах дожди.
В Барнауле 29 октября ночью ожидается временами небольшой дождь, в течение всех суток будет ветер 9−14 м/с, порывы до 16−21 м/с.