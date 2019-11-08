В Барнауле порывом ветра в доме выдуло окно

Жильцы дома на ул. Попова, 40 в Барнауле сообщили, что утром в подъезде из-за ветра вылетело окно, говорится в группе «Инцидент Барнаул».

Девушка рассказала, что около 8 утра на лестничной площадке на нее упало окно.

«Успела немного отскочить, но все равно прилетело по ноге. Нахожусь в шоке. В нашем доме много маленьких детей, у меня у самой их двое. Страшно от того, как содержится наш подъезд, а ведь за ремонт и обслуживание мы платим», — сообщила она.

Горожане предполагают, что окно не было закрыто плотно, и рамы выдуло сквозняком.

Напомним, на улице сильный порывистый ветер, синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы могут достигать 27 м/с.

Утром 8 ноября в Барнауле ветром сломало ветки, которые упали на провода и временно заблокировали движение трамваев. Как сообщили в мэрии, трамваи стояли около часа, так как потребовался распил ветки на высоте.