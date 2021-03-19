Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле поймали серийного карманника

Полицейские Барнаула задержали подозреваемого в совершении серии карманных краж в транспорте. Дело на контроле держал начальник краевого главка МВД Андрей Подолян.

Карман, кошелек.
Карман, кошелек.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Подозреваемым оказался ранее судимый 46-летний мужчина.

По данным полиции, в одном из случаев задержанный, воспользовавшись удобным моментом, незаметно похитил из сумки у женщины кошелек, в котором находились 7 450 рублей, а также банковские карты.

«Однако его плану не суждено было сбыться: похитителя немедленно задержали сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе досмотра у подозреваемого похищенный кошелек был изъят и возвращен законной владелице», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего подозреваемый украл у барнаульцев более 20 тыс. рублей. Деньги он тратил на собственные нужды.

Задержанный дал признательные показания.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже у водителя такси кошелька с деньгами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость