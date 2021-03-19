В Барнауле поймали серийного карманника

Полицейские Барнаула задержали подозреваемого в совершении серии карманных краж в транспорте. Дело на контроле держал начальник краевого главка МВД Андрей Подолян.

Подозреваемым оказался ранее судимый 46-летний мужчина.

По данным полиции, в одном из случаев задержанный, воспользовавшись удобным моментом, незаметно похитил из сумки у женщины кошелек, в котором находились 7 450 рублей, а также банковские карты.

«Однако его плану не суждено было сбыться: похитителя немедленно задержали сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе досмотра у подозреваемого похищенный кошелек был изъят и возвращен законной владелице», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего подозреваемый украл у барнаульцев более 20 тыс. рублей. Деньги он тратил на собственные нужды.

Задержанный дал признательные показания.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже у водителя такси кошелька с деньгами.