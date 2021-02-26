Барнаулец доехал до пункта назначения и украл у таксиста черный кожаный кошелек

За кражу черного кожаного кошелька, в котором находились 1600 рублей и различные дисконтные и банковские карты, задержали барнаульца 1982 года рождения.
«Потерпевший, работающий водителем такси, принял заказ довезти подозреваемого до указанного места назначения. Однако после завершения поездки, мужчина обнаружил пропажу кошелька», — рассказали в ведомстве.
Свою вину задержанный отрицать не стал. Кошелек забрали и вернули владельцу, однако деньги барнаулец успел потратить.
За кражу кошелька, независимо от цвета кожи, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее другой барнаулец с актерским талантом разыграл спектакль, чтобы украсть 12 млн рублей и пять смартфонов.