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Жизнь

Барнаулец доехал до пункта назначения и украл у таксиста черный кожаный кошелек

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже у водителя такси кошелька с деньгами, сообщает региональное МВД.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

За кражу черного кожаного кошелька, в котором находились 1600 рублей и различные дисконтные и банковские карты, задержали барнаульца 1982 года рождения.

«Потерпевший, работающий водителем такси, принял заказ довезти подозреваемого до указанного места назначения. Однако после завершения поездки, мужчина обнаружил пропажу кошелька», — рассказали в ведомстве.

Свою вину задержанный отрицать не стал. Кошелек забрали и вернули владельцу, однако деньги барнаулец успел потратить.

За кражу кошелька, независимо от цвета кожи, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее другой барнаулец с актерским талантом разыграл спектакль, чтобы украсть 12 млн рублей и пять смартфонов.

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