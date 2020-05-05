В Барнауле пожар запер ребенка на балконе девятиэтажки

В Алтайском крае пожарные спасли взрослого человека и ребенка, которые спрятались от пожара на балконе на седьмом этаже, сообщает региональное МЧС.

Пожар в Барнауле в многоквартирном доме.

Инцидент произошел вечером 4 мая в многоквартирном доме по улице Чеглецова.

«Было сильное задымление в квартире на седьмом этаже, дым распространялся на вышерасположенные квартиры. На балконе находились два человека, которые не смогли открыть входную дверь и своевременно покинуть помещение», — рассказали в МЧС.

К приезду пожарных соседи взломали дверь в квартиру, но из-за едкого дыма не попали внутрь.

«Звеном газодымозащитной служб были спасены два человека, в том числе один ребенок», — отметили в ведомстве.

Семь жильцов самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам.

Пожар повредил мебель и вещи на общей площади 10 кв. метров. Вероятная причина — неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Алтайском крае огонь едва не уничтожил садоводство.