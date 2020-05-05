В Барнауле пожар запер ребенка на балконе девятиэтажки

Инцидент произошел вечером 4 мая в многоквартирном доме по улице Чеглецова.
«Было сильное задымление в квартире на седьмом этаже, дым распространялся на вышерасположенные квартиры. На балконе находились два человека, которые не смогли открыть входную дверь и своевременно покинуть помещение», — рассказали в МЧС.
К приезду пожарных соседи взломали дверь в квартиру, но из-за едкого дыма не попали внутрь.
«Звеном газодымозащитной служб были спасены два человека, в том числе один ребенок», — отметили в ведомстве.
Семь жильцов самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам.
Пожар повредил мебель и вещи на общей площади 10 кв. метров. Вероятная причина — неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Алтайском крае огонь едва не уничтожил садоводство.