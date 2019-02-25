В Барнауле во дворе дома пожарные тушили горевший автомобиль

Пожар произошел во дворе дома № 46а по улице 1-ая Западная. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно затушили горевшую машину.
В Барнауле горел автомобиль 25 февраля 2019 года.
vk.com/incident22
25 февраля в Барнауле загорелся легковой автомобиль. На тушение прибыли две пожарные машины, пишет «Инцидент Барнаул».
Пожар произошел во дворе дома № 46а по улице 1-ая Западная. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно затушили горевшую машину.
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