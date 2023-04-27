27 апреля
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Происшествия

В Барнауле при земляных работах обнаружили мину

В Барнауле при земляных работах обнаружили минометную мину, сообщает «Инцидент Барнаул».

Минометная мина в Барнауле
Минометная мина в Барнауле
Инцидент Барнаул

Опасную находку обнаружили на строительной площадке в Индустриальном районе. Рабочие проводили земельные работы и наткнулись на взрывоопасный предмет.

Внешне она напоминает снаряд. На место происшествия вызвали группу разминирования. В ходе осмотра находку определили как 82-мм минометную мину.

Боеприпас долго пролежал в земле, покрылся ржавчиной и коррозией.

«С соблюдением всех необходимых мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас на войсковом полигоне», — приводит слова Росгвардии сообщество «Инцидент Барнаул».

Ранее курсантов и преподавателей эвакуировали из БЮИ из-за сообщения о минировании.

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