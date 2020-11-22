Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле произошел крупный пожар в исправительной колонии

22 ноября в Барнауле на территории исправительной колонии № 3 в микрорайоне Куета произошел пожар. О происшествии сообщает Инцидент Барнаул.

Пожар на территории исправительной колонии.
Пожар на территории исправительной колонии.
Инцидент Барнаул

Участники сообщества поделились фотографиями пожара.

Как сообщили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения выехали на объект УФСИН, который находится в Куете. По предварительным данным, пожар произошел в банно-прачечном корпусе. О пострадавших не сообщается.

Пожар на территории исправительной колонии.
Пожар на территории исправительной колонии.
Инцидент Барнаул

Ранее сообщалось, что В Алтайском крае с приходом холодов участились пожары из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления. Так, только за прошедшие выходные по этой причине произошло три пожара с гибелью людей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость