В Барнауле произошел крупный пожар в исправительной колонии

22 ноября в Барнауле на территории исправительной колонии № 3 в микрорайоне Куета произошел пожар. О происшествии сообщает Инцидент Барнаул .

Участники сообщества поделились фотографиями пожара.



Как сообщили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения выехали на объект УФСИН, который находится в Куете. По предварительным данным, пожар произошел в банно-прачечном корпусе. О пострадавших не сообщается.

Пожар на территории исправительной колонии. Инцидент Барнаул

Ранее сообщалось, что В Алтайском крае с приходом холодов участились пожары из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления. Так, только за прошедшие выходные по этой причине произошло три пожара с гибелью людей.