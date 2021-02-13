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Происшествия

В Барнауле произошла авария, в которой подозревают ручную бетономешалку

В краевой столице на ул. Челюскинцев снова произошло ДТП на трамвайных путях. Пост о происшествии появился в группе во «Вконтакте» Barnaul 22.

На ул. Челюскинцев а Барнауле произошло очередное ДТП.
На ул. Челюскинцев а Барнауле произошло очередное ДТП.
Barnaul 22.

По предварительной информации известно, что пострадали два легковых автомобиля. Движение трамваев в этом месте приостановлено.

В комментариях ведется активное обсуждение. Подписчики сообщества отмечают, что вероятнее всего водители не поделили трамвайные пути.

«Давно пора заборчик делать и отделять трамвайные пути от транспортных», — высказывают свое мнение комментаторы.

На ул. Челюскинцев а Барнауле произошло очередное ДТП.
На ул. Челюскинцев, а Барнауле произошло очередное ДТП.
Barnaul 22.

Основное же внимание подписчиков привлекла бетономешалка, попавшая в объектив фотоаппарата смартфона очевидца ДТП.

«Что там делает бетономешалка? Почему никто не спер?» — интересуется подписчик Виталий.

На что ему тут же ответил другой завсегдатай группы:

«Бетономешалка переходила дорогу в неположенном месте, тем самым спровоцировав ДТП», — пошутил Сергей.

Данных о пострадавших пока нет. Детали дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Напомним, что осенью прошлого года на ул. Челюскинцев водитель грузовика протаранил легковушку. В ДТП пострадали три человека, из которых двое — маленькие дети.

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