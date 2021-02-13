В Барнауле произошла авария, в которой подозревают ручную бетономешалку

По предварительной информации известно, что пострадали два легковых автомобиля. Движение трамваев в этом месте приостановлено.
В комментариях ведется активное обсуждение. Подписчики сообщества отмечают, что вероятнее всего водители не поделили трамвайные пути.
«Давно пора заборчик делать и отделять трамвайные пути от транспортных», — высказывают свое мнение комментаторы.
Основное же внимание подписчиков привлекла бетономешалка, попавшая в объектив фотоаппарата смартфона очевидца ДТП.
«Что там делает бетономешалка? Почему никто не спер?» — интересуется подписчик Виталий.
На что ему тут же ответил другой завсегдатай группы:
«Бетономешалка переходила дорогу в неположенном месте, тем самым спровоцировав ДТП», — пошутил Сергей.
Данных о пострадавших пока нет. Детали дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Напомним, что осенью прошлого года на ул. Челюскинцев водитель грузовика протаранил легковушку. В ДТП пострадали три человека, из которых двое — маленькие дети.