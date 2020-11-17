Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Грузовик протаранил легковушку с двумя маленькими детьми в Барнауле

Вечером 16 ноября в Барнауле на ул. Челюскинцев водитель грузовика протаранил легковушку. Пострадали три человека, из которых двое маленьких детей, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Авария на ул. Челюскинцев в Барнауле.
Авария на ул. Челюскинцев в Барнауле.
Barnaul22

За рулем грузовика Hyundai HD был водитель 1983 года рождения. Он не снизил скорость и врезался в стоящий автомобиль Toyota Premio, после чего иномарка столкнулась со стоящим справа Daihatsu Terios Kid.

В Toyota травмы получили три человека — водитель и два пассажира (мальчик 2012 года рождения и девочка 2020 года рождения). Медики оказали им помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

Дети в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнем безопасности, отметили в ГИБДД.

Как выяснили полицейские, водитель грузовика не имел при себе водительского удостоверения и путевого листа, а при оформлении происшествия отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В соцсетях сообщают, что он был «мертвецки пьян».

В полиции проводят проверку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость