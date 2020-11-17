Грузовик протаранил легковушку с двумя маленькими детьми в Барнауле

За рулем грузовика Hyundai HD был водитель 1983 года рождения. Он не снизил скорость и врезался в стоящий автомобиль Toyota Premio, после чего иномарка столкнулась со стоящим справа Daihatsu Terios Kid.
В Toyota травмы получили три человека — водитель и два пассажира (мальчик 2012 года рождения и девочка 2020 года рождения). Медики оказали им помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.
Дети в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнем безопасности, отметили в ГИБДД.
Как выяснили полицейские, водитель грузовика не имел при себе водительского удостоверения и путевого листа, а при оформлении происшествия отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В соцсетях сообщают, что он был «мертвецки пьян».
В полиции проводят проверку.