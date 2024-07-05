В Барнауле произошло ДТП с припаркованным автомобилем

По словам очевидца, женщина за рулем «Киа Рио» сначала врезалась в припаркованный «Датсун», а затем пересекла дорогу и столкнулась с ограждением газона.
Я перешел дорогу, увидел, как женщина пытается открыть водительскую дверь, но она была заблокирована из-за аварии. Водителю пришлось вылезать через пассажирскую дверь, и я почувствовал запах алкоголя, – рассказал очевидец журналистам.
В отношении 50-летней женщины составлен административный протокол по ч.1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ДТП никто не пострадал. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что сибиряк упал с электросамоката и получил тяжелые травмы.
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