Водитель потерял сознание. В центре Барнаула произошло ДТП с участием автобуса

По словам свидетелей Инцидент Барнаул, автобус въехал в металлическое ограждение. На месте работают «скорая помощь» и МЧС.
В телеграм-канале go_barnaul пишут, что 60-летний водитель автобуса потерял сознание и въехал в столб на пересечении Ленина и Никитина.
После этого мужчина пришёл в себя, проехал до здания Краевого суда и там остановился.
Как рассказали в ОГИБДД города Барнаула, в результате происшествия пострадал пешеход, он получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи.
Также пострадал стоящий автомобиль «Фольксваген Поло». По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка
Ранее молодой водитель без прав устроил ДТП в центре Барнаула.