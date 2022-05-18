Водитель потерял сознание. В центре Барнаула произошло ДТП с участием автобуса

В центре Барнаула напротив бывшего кинотеатра «Родина» произошло ДТП с участием автобуса. Очевидцы сообщают, что водитель мог потерять сознание.

В центре Барнаула произошло ДТП с участием автобуса

По словам свидетелей Инцидент Барнаул, автобус въехал в металлическое ограждение. На месте работают «скорая помощь» и МЧС.

В телеграм-канале go_barnaul пишут, что 60-летний водитель автобуса потерял сознание и въехал в столб на пересечении Ленина и Никитина.

После этого мужчина пришёл в себя, проехал до здания Краевого суда и там остановился.

Как рассказали в ОГИБДД города Барнаула, в результате происшествия пострадал пешеход, он получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи.

Также пострадал стоящий автомобиль «Фольксваген Поло». ​По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка

Ранее молодой водитель без прав устроил ДТП в центре Барнаула.