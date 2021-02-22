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Происшествия

В Барнауле пропал 81-летний дедушка с тростью

Волонтеры барнаульского отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 81-летнего дедушки из Барнаула Владимира Сергеевича Коновалова.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
visualhunt.com

Мужчина пропал в понедельник, 22 февраля, около 12:30. Последний раз его видели возле центра Ядерной медицины по адресу Змеиногорский тракт, 110.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

Приметы

  • Рост: 180 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Усы

Был одет

  • чёрная куртка,
  • серые брюки,
  • чёрные сапоги,
  • с собой трость и черный пакет
Пропал Коновалов Владимир Сергеевич.
Пропал Коновалов Владимир Сергеевич.
vk.com/la_altay

Напомним, в Алтайском крае также разыскивают 17-летнюю девушку из Горняка Яну Смыкову. О ее местонахождении ничего не известно с 13 февраля.

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