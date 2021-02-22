В Барнауле пропал 81-летний дедушка с тростью

Мужчина пропал в понедельник, 22 февраля, около 12:30. Последний раз его видели возле центра Ядерной медицины по адресу Змеиногорский тракт, 110.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

Приметы

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые , короткая стрижка.

короткая стрижка. Усы

Был одет

чёрная куртка,

серые брюки,

чёрные сапоги,

с собой трость и черный пакет

Пропал Коновалов Владимир Сергеевич. vk.com/la_altay

Напомним, в Алтайском крае также разыскивают 17-летнюю девушку из Горняка Яну Смыкову. О ее местонахождении ничего не известно с 13 февраля.