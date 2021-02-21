В Алтайском крае без вести пропала 17-летняя девушка

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).
Приметы
- рост 165 см,
- телосложение среднее,
- глаза зеленые,
- волосы темно-каштановые ниже плеч.
Была одета
- темно-синяя куртка,
- белый шарф,
- коричневые ботинки.
Яна Смыкова. Ориентировка
vk.com/la_altay
Напомним, 14-летнюю жительницу Рубцовска, которую объявили в розыск в начале февраля, нашли в Санкт-Петербурге.