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Жизнь

В Алтайском крае без вести пропала 17-летняя девушка

Волонтеры барнаульского отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 17-летней девушки из Горняка Яны Смыковой. О ее местонахождении ничего не известно с 13 февраля.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

Приметы

  • рост 165 см,
  • телосложение среднее,
  • глаза зеленые,
  • волосы темно-каштановые ниже плеч.

Была одета

  • темно-синяя куртка,
  • белый шарф,
  • коричневые ботинки.
Яна Смыкова. Ориентировка
Яна Смыкова. Ориентировка
vk.com/la_altay

Напомним, 14-летнюю жительницу Рубцовска, которую объявили в розыск в начале февраля, нашли в Санкт-Петербурге.

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