В Барнауле пропала девушка в сером пальто и мужчина в черной куртке

Марина ушла из дома по адресу ул. Павловский тракт, 277.
Приметы: волосы темно-русые, рост 156, стройное телосложение.
Одежда: пальто серое, шапка или шарф серые. Отмечается, что с собой бежевая сумка.
Также пропал 36-летний Маслов Виктор Викторович, сообщает "ЛизаАлерт".
С 15 ноября его местонахождение неизвестно.
Пропал мужчина.
"ЛизаАлерт"
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой.
Одежда: черная куртка, черные туфли и черные брюки.
Ранее сообщалось, что недалеко от села Майма пропал 16-летний курсант в синей форме.