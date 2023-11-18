В Барнауле пропала девушка в сером пальто и мужчина в черной куртке

Накануне Рыскаль Марина Александровна ушла из дома и не вернулась, сообщает "Инцидент Барнаул".

Марина ушла из дома по адресу ул. Павловский тракт, 277.

Приметы: волосы темно-русые, рост 156, стройное телосложение.

Одежда: пальто серое, шапка или шарф серые. Отмечается, что с собой бежевая сумка.

Также пропал 36-летний Маслов Виктор Викторович, сообщает "ЛизаАлерт".

С 15 ноября его местонахождение неизвестно.

Пропал мужчина. "ЛизаАлерт"

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой.

Одежда: черная куртка, черные туфли и черные брюки.

Ранее сообщалось, что недалеко от села Майма пропал 16-летний курсант в синей форме.