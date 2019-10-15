Под Новосибирском дерево рухнуло на высоковольтные провода и вспыхнуло

15 октября в Тогучинском районе Новосибирской области дерево упало на высоковольтные провода и вспыхнуло. Видео очевидцев опубликовали в сообществе «Типичный Тогучин» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации МЧС, инцидент произошёл в 11:35. Пожарно-спасательные подразделения Тогучина через пять минут были на месте. В 11:44 было ликвидировано открытое горение. Было установлено, что в результате короткого замыкания электропроводов обуглились обрешётки жилых многоквартирных домов.

В администрации района сообщили, что владелец земельного участка самовольно подрезал тополя, именно во время этих работ ветка зацепилась за провода. В результате без света остались два многоквартирных дома.

,

,

,

По официальной информациив результате происшествия пострадавших нетоднако в Тогучине распространяют слухи о трёх погибших сообщают «Вести Новосибирск».

31 августа в Рубцовске сильный ветер сломал дерево, после чего оно упало на автомобили. Обошлось без человеческих жертв.