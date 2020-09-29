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В Барнауле простились с хоккейным вратарем Вадимов Ореховым, погибшим в аварии

29 сентября в Алтайском похоронном доме простились с вратарем команды «Динамо-Алтай» Вадимом Ореховым. Церемония прошла в кругу родственников, коллег по команде и поклонников хоккея.

В Барнауле простились с Вадимом Ореховым.
В Барнауле простились с Вадимом Ореховым.
Анна Зайкова

С 13:00 в зале прощаний были только самые близкие для Вадима Орехова люди. Спустя полчаса попрощаться с вратарем зашли хоккеисты «Динамо-Алтай».

И то не все: из-за обнаруженного 25 сентября коронавируса 14 игроков команды сейчас находятся на самоизоляции.

Самочувствие у них нормальное, но выйти на улицу по понятным причинам они не могут.

От тренерского штаба проститься с Вадимом пришел главный наставник команды Александр Усачев. Днем ранее пресс-служба команды выложила в соцсетях его соболезнования по поводу произошедшей трагедии.

Чего-то добавлять к своим словам он не стал.

Похоронят Вадима Орехова в его родном Новосибирске, где он и начинал свою спортивную карьеру. За «Динамо-Алтай» он успел провести лишь четыре гостевые игры только стартовавшего сезона.

Что известно об аварии

Авария с участием Range Rover произошла ночью 27 сентября на Змеиногорском тракте. Автомобиль, за рулем которого находился 22-летний вратарь «Динамо-Алтай» Данил Тимченко, снес столб около телецентра. Водитель избежал серьезных травм.

Вадима Орехова, находившегося на пассажирском сидении, спасти не удалось.

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