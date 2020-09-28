В хоккейном клубе «Динамо-Алтай» сделали важное заявление для болельщиков

Тестирование на коронавирус хоккеисты «Динамо-Алтай» и тренерский штаб прошли по возвращению из Саратова, где команда провела первый тур нового сезона 2020−2021 годов.
Анализы выявили заболевание у 14 игроков, которые теперь переведены на карантин.
«Команда „Динамо-Алтай“ 25 сентября вернулась в Барнаул из Саратова, где провела матчи первенства ВХЛ с местным „Кристаллом“. Игроки команды, тренерский и административный штаб, находясь в поездке, соблюдали все рекомендации: использовали средства индивидуальной защиты и проходили тестирование. Перед поездкой в Саратов в команде не было выявлено случаев заболеваний», — говорится в официальном обращении клуба.
На сегодняшний день известно о вспышках COVID-19 как минимум в трех командах ВХЛ-Б — «Динамо-Алтай», «Красноярские рыси» и «Юниор» (Курган).
Что будет с играми
Четыре игры, которые «Динамо-Алтай» должно было провести в родных стенах 2, 3, 5 и 6 октября перенесены на неопределенный срок.
Техническое поражение командам засчитано не будет. Соперники определяться по срокам проведения матчей позже. Купленные билеты болельщики, скорее всего, смогут использовать на других матчах любимой команды.