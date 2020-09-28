В хоккейном клубе «Динамо-Алтай» сделали важное заявление для болельщиков

Домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Алтай» не состоятся. Руководство клуба подтвердило факт того, что часть игроков заразились коронавирусом. Ранее altapress.ru писал о том, что подозрение на COVID-19 есть у хоккеистов из Кургана.

Тестирование на коронавирус хоккеисты «Динамо-Алтай» и тренерский штаб прошли по возвращению из Саратова, где команда провела первый тур нового сезона 2020−2021 годов.

Анализы выявили заболевание у 14 игроков, которые теперь переведены на карантин.

«Команда „Динамо-Алтай“ 25 сентября вернулась в Барнаул из Саратова, где провела матчи первенства ВХЛ с местным „Кристаллом“. Игроки команды, тренерский и административный штаб, находясь в поездке, соблюдали все рекомендации: использовали средства индивидуальной защиты и проходили тестирование. Перед поездкой в Саратов в команде не было выявлено случаев заболеваний», — говорится в официальном обращении клуба.

На сегодняшний день известно о вспышках COVID-19 как минимум в трех командах ВХЛ-Б — «Динамо-Алтай», «Красноярские рыси» и «Юниор» (Курган).

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

Что будет с играми

Четыре игры, которые «Динамо-Алтай» должно было провести в родных стенах 2, 3, 5 и 6 октября перенесены на неопределенный срок.

Техническое поражение командам засчитано не будет. Соперники определяться по срокам проведения матчей позже. Купленные билеты болельщики, скорее всего, смогут использовать на других матчах любимой команды.