В Барнауле пройдет суд над гендиректором "Эко-комплекса". Его обвиняют в многомиллионной растрате

Генерального директора "Эко-комплекса" будут судить в Барнауле, мужчину обвиняют в многомиллионной растрате. об этом сообщают следком и прокуратура.

Как сообщает следствие, в период с 2018 по 2022 год, генеральный директор без оформления действительных гражданско-правовых сделок предоставил коммерческой организации из соседнего региона возможность осуществлять на полигоне твердых бытовых отходов в Барнауле сбор, обработку и вывоз вторичного сырья.

Из всего общего мусора извлекалось сырье, противоречащее условиям вторичной переработки, такое как: металл, стекло и пластмасса.

Однако обвиняемый, зная это, допустил бесконтрольный вывоз сырья и продление договора аренды.

Сделав вывод, следствие заявило, что растраченное вторичное сырье стоит больше 202 млн рублей.

Генерального директора "Эко-комплекс" заключили под стражу. Также арестовали его имущество стоимостью 28 млн рублей.

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