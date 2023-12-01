В Барнауле разыскивают автомобилиста, который скрылся с места ДТП.

Горожанин отмечает, что во время съезда с Малахова на «АЯС» его подрезал другой водитель.
В результате житель врезался в столб. Теперь он ищет записи с видеорегистраторов.
Ранее сообщалось, что на обновленном путепроводе произошла первая авария.
Накануне жителя Барнаула подрезал автомобилист и скрылся с места ДТП, сообщает Barnaul 22.
Горожанин отмечает, что во время съезда с Малахова на «АЯС» его подрезал другой водитель.
В результате житель врезался в столб. Теперь он ищет записи с видеорегистраторов.
Ранее сообщалось, что на обновленном путепроводе произошла первая авария.
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