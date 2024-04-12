В Барнауле разыскивают водителя, который сбил ребенка

Мужчина ехал по ул. Попова. В пути он сбил ребенка, а после происшествия скрылся.
В результате аварии девочка получила травмы. Медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, ГИБДД просит сообщить по тел.: 39-36-05, 393-554, 391-090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
Ранее сообщалось, что парень на электросамокате сбил мальчика в Барнауле.
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