В Барнауле ребенка сбил на пешеходном переходе «спешащий водитель»

Во вторник днем, 12 октября, водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле.

ДТП произошло на пересечении улиц Ускова — Взлетная.

«На пешеходном переходе сбили ребенка», — рассказали в паблике.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, ребенок побежал через дорогу, когда загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов.

В это же время водитель пытался проехать переход до того, как по нему пойдут собравшиеся возле дороги люди.

О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не известно.

Ранее в Алтайском крае суд вынес приговор директору школы, который сбил ребенка.