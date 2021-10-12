В Барнауле ребенка сбил на пешеходном переходе «спешащий водитель»

ДТП произошло на пересечении улиц Ускова — Взлетная.
«На пешеходном переходе сбили ребенка», — рассказали в паблике.
Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
Судя по кадрам, ребенок побежал через дорогу, когда загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов.
В это же время водитель пытался проехать переход до того, как по нему пойдут собравшиеся возле дороги люди.
О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не известно.
Ранее в Алтайском крае суд вынес приговор директору школы, который сбил ребенка.