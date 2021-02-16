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Происшествия

В Барнауле ребенку размололо руку в мясорубке

Полуторогодовалый малыш в Барнауле лишился части руки, после того как ее затянуло в мясорубку. Об этом пишет «КП — Барнаул» со ссылкой на Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.

Вечером 15 февраля мать мальчика готовила фарш с помощью электрической мясорубки, сообщает источник. Малыш начал капризничать и мать усадила его рядом.

Когда женщина отвлеклась, ребенок засунул руку внутрь механизма. Увидев это, мама сразу же выключила прибор и вызвала скорую помощь.

Ребенок находится в реанимации. По данным источника, малыш потерял среднюю треть левого предплечья.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске четырехмесячный мальчик насмерть отравился спиртом из грудного молока матери.

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