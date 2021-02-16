В Барнауле ребенку размололо руку в мясорубке

Вечером 15 февраля мать мальчика готовила фарш с помощью электрической мясорубки, сообщает источник. Малыш начал капризничать и мать усадила его рядом.
Когда женщина отвлеклась, ребенок засунул руку внутрь механизма. Увидев это, мама сразу же выключила прибор и вызвала скорую помощь.
Ребенок находится в реанимации. По данным источника, малыш потерял среднюю треть левого предплечья.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске четырехмесячный мальчик насмерть отравился спиртом из грудного молока матери.