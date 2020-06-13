В Барнауле рухнул дельталет «Атлет»

По данным агентства ЧП произошло в микрорайоне Благодатное.
Обстоятельства крушения выясняются.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
В барнаульскую больницу в тяжелом состоянии доставлен один из пострадавших при крушении дельталета «Атлет», сообщают РИА «Новости».
По данным агентства ЧП произошло в микрорайоне Благодатное.
Обстоятельства крушения выясняются.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
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