Россиянин-экстремал прилетел голосовать на дельтаплане

Мужчина живет в отдаленной деревне, и вместо того чтобы выбрать удобный участок для голосования, он добрался до Арзамасского района по воздуху, пишет Lenta.ru. Мужчина при температуре воздуха минус 10 градусов преодолел на дельтаплане по воздуху около 50 километров. Cельчанин вылетел из дома и приземлил дельтаплан около СОШ "Сельхозтехника" Арзамасского района.

В Татарстане на участок пришла свадебная процессия: молодожены и их семьи. Агентство также сообщает, что в Липецке на выборы пришли двое братьев-близнецов в костюмах русских богатырей, сообщает РИА Новости.

РЕН ТВ сообщает, что в Чечне "радостные жители" устроили в день президентских выборов танцы перед избирательным участком.

18 марта в выборах президента РФ участвуют 8 кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").