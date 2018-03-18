Приморские жители после голосования ящиками скупали растительное масло и тушенку

Как предположили граждане-очередники, тушенку и сгущенку по 30 банок, по 10 бутылок растительного масла и по 300 пакетиков чая брали перекупщики.

На некоторых участках во Владивостоке образовались длинные очереди, причем возникли они не только из-за ажиотажа, вызванного низкими ценами, но и из-за того, что продавцов не снабдили достаточным количеством исправных калькуляторов.

"Мы тут работаем с 7:00 и еще даже не присели чаю попить — все время очередь. И мы не виноваты в том, что у нас один калькулятор на двоих, да еще и плохо работающий — так нас обеспечили", — отметила торговый работник на одном из УИК.

Цены на многие продукты рядом с избирательными участками на порядок меньше, чем в магазинах города. Литр сока стоит 33 рубля, 1,5 литра воды 14 рублей, йогурт 10 рублей, молоко 40 рублей, кукуруза 23 рубля, макароны 17 рублей, сайра 40 рублей, рис 38 рублей, гречка 37 рублей, растительное масло 55 рублей. Сахар продается по 36 рублей за кг, майонез по 81 рублю за кг и тушенка по 39 рублей за банку.